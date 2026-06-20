Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в Кубке России 9 сентября

Стало известно, с кем может встретиться волгоградский «Ротор» в первом матче Кубка России по футболу. Накануне Российский футбольный союз опубликовал календарь. Волгоградский клуб проведет первый матч в Кубке России только 9 сентября 2026 года. Его соперник определится позже. Волгоградцы могут встретиться с одной из четырех команд: «Ижевск», «Торпедо Миасс», «Волна», «Тюмень».