Летнее солнцестояние наступит 21 июня в Красноярском крае

21 июня, в воскресенье, наступит летнее солнцестояние. В Красноярске это произойдет в 15:25, сообщили в Обсерватории Университета Решетнева. Летнее солнцестояние считается первым днем астрономического лета для Северного полушария и первым зимним для Южного. Это будет самый длинный световой день в северном полушарии, когда солнце находится максимально высоко над горизонтом. Напомним: 30 июня красноярцы смогут наблюдать полнолуние. Оно наступит в 6:56 по красноярскому времени, уточняют в Обсерватории Университета Решетнева. Как и в мае, это будет микролуние, из-за того, что Луна находится в одной из самых удаленных точек от Земли.