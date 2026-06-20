Нижегородские студентки стали амбассадорами проекта «Центры компетенций»

Екатерина Власова считает участие в молодежных проектах важным шагом на пути к профессиональному и личностному росту. Она отмечает, что Центр компетенций стал для нее площадкой, где можно не только раскрыть сильные стороны, но и узнать о новых образовательных и карьерных инициативах.