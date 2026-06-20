С начала купального сезона в Ростовской области утонуло 8 человек

По данным пресс‑службы Главного управления МЧС РФ по Ростовской области, с начала купального сезона на водоёмах региона погибли восемь человек.
Анализ происшествий показывает, что большинство трагедий произошло на необорудованных для безопасного отдыха пляжах.
В целях профилактики несчастных случаев сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды. В частности, очередной профилактический выезд был организован в Таганроге.
Спасатели напоминают, что даже при соблюдении мер предосторожности на воде существует ряд скрытых угроз: прибойная волна от проходящих судов, острые предметы на дне, скопления водорослей, рыболовная леска и снасти.
Главное управление МЧС РФ по Ростовской области призывает жителей и гостей региона купаться только на официально разрешённых пляжах и строго соблюдать правила поведения на воде.