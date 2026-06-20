В Нижегородской области срочник добился отмены незаконного контракта

К омбудсмену обратились приемные родители солдата-срочника. Они рассказали, что во время службы их сына отправили в соседний регион учиться работе с беспилотниками. Там ему и другим военнослужащим предложили подписать документы. Им объяснили, что это нужно только для того, чтобы официально оформить обучение на курсах. Молодой человек подписал бумаги, не подозревая, что речь может идти о чем-то другом.