В Нижегородской области срочник добился отмены незаконного контракта

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына помогла молодому жителю региона отменить контракт, который, как выяснилось, был оформлен с нарушениями. Об этом она рассказала на своей страничке в соцсетях.
К омбудсмену обратились приемные родители солдата-срочника. Они рассказали, что во время службы их сына отправили в соседний регион учиться работе с беспилотниками. Там ему и другим военнослужащим предложили подписать документы. Им объяснили, что это нужно только для того, чтобы официально оформить обучение на курсах. Молодой человек подписал бумаги, не подозревая, что речь может идти о чем-то другом.
Когда он вернулся в свою часть, на его банковский счет неожиданно поступила крупная сумма денег. Вскоре его перевели служить в другое подразделение. Уже там ему сообщили, что он якобы заключил контракт с Министерством обороны России. При этом сам контракт ему не показывали, его условия не объясняли, а копию документа на руки не выдали.
Родители, узнав об этом, сразу же обратились к командованию воинской части, чтобы разобраться в ситуации. В части признали, что при оформлении документов были допущены нарушения, и пообещали отменить контракт. Однако прошло несколько недель, а никаких изменений не произошло — вопрос так и оставался нерешенным.
Тогда семья решила обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области. Сотрудники аппарата оперативно направили официальный запрос в военную прокуратуру, чтобы была проведена проверка.
В итоге приказ о назначении военнослужащего по контракту был отменен как нереализованный. Молодой человек продолжил проходить срочную службу на прежних условиях.
По словам Оксаны Кислицыной, эта история показывает, как важно не молчать, если сталкиваешься с несправедливостью. Она подчеркнула, что даже взрослым детям по-прежнему нужна поддержка родителей. Омбудсмен поблагодарила семью за настойчивость и принципиальную позицию и добавила, что вместе с ними будет ждать возвращения солдата домой.
Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что Оксана Кислицына рассказала о самых необычных случаях в практике омбудсмена.