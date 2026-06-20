В селе Спасском Ставропольского края открыли модельную библиотеку

Модельную библиотеку открыли в селе Спасском Благодарненского округа Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
В библиотеке обустроили уютные зоны для отдыха и работы для всех категорий пользователей, в том числе сделали рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех помещениях доступен Wi-Fi. Также для учреждения закупили более 1,7 тыс. книг, компьютеры, интерактивные панели и мультимедийное оборудование.
В библиотеке появились очки виртуальной реальности, термопресс для сублимационной печати, интерактивный стол с образовательными программами, программно-аппаратный комплекс для оцифровки документов и многое другое. Для любителей истории появилась мультимедийная «Книга памяти», где представлены федеральные, региональные и местные издания.
«Эти преобразования являются значимым вкладом в приумножение культурного потенциала региона и способствуют повышению качества жизни ставропольцев, формируют условия для их творческой самореализации, интеллектуального развития», — отметила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Ставрополье входит в топ-10 субъектов страны по количеству библиотек нового поколения — сегодня в регионе действует уже 31 такое учреждение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.