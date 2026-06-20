В селе Спасском Ставропольского края открыли модельную библиотеку

В библиотеке обустроили уютные зоны для отдыха и работы для всех категорий пользователей, в том числе сделали рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех помещениях доступен Wi-Fi. Также для учреждения закупили более 1,7 тыс. книг, компьютеры, интерактивные панели и мультимедийное оборудование.