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В поселке Металлострой Санкт-Петербурга модернизируют системы освещения

Особое внимание уделят внутридворовым территориям, по которым жители ежедневно проходят к школам, детсадам и поликлиникам.

Источник: Национальные проекты России

Системы наружного освещения модернизируют в поселке Металлострой Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Работы проводят в границах Центральной и Железнодорожной улиц, улицы Богайчука и Петрозаводского шоссе. После реконструкции число источников света увеличится в 5,5 раза. Вместо 82 устаревших фонарей установят 454 современных светодиодных светильника на 350 надежных металлических опорах. Работы планируют завершить в 2027 году.

Особое внимание специалисты уделят внутридворовым территориям, по которым жители ежедневно проходят к важным социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам. Качественное и равномерное освещение получат пешеходные дорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Кроме того, по периметру стадиона «Искра» установят 10 мощных прожекторов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.