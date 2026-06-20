В поселке Металлострой Санкт-Петербурга модернизируют системы освещения

Системы наружного освещения модернизируют в поселке Металлострой Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Работы проводят в границах Центральной и Железнодорожной улиц, улицы Богайчука и Петрозаводского шоссе. После реконструкции число источников света увеличится в 5,5 раза. Вместо 82 устаревших фонарей установят 454 современных светодиодных светильника на 350 надежных металлических опорах. Работы планируют завершить в 2027 году.
Особое внимание специалисты уделят внутридворовым территориям, по которым жители ежедневно проходят к важным социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам. Качественное и равномерное освещение получат пешеходные дорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Кроме того, по периметру стадиона «Искра» установят 10 мощных прожекторов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.