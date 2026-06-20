В Самарской области открыт прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

Прием заявок на участие в региональном этапе федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», организованной при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», открыли в Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
В этом году программа традиционно пройдет в двух городах: в Тольятти с 31 августа по 4 сентября, в Самаре с 7 по 11 сентября. А 14 сентября состоится региональный финал конкурса. Заявки принимаются по ссылке до 24 августа для Тольятти и до 31 августа для Самары.
«С каждым годом все больше женщин стремятся реализовать свой потенциал в предпринимательстве, приносить пользу обществу и менять мир вокруг к лучшему. Приглашаю энергичных и целеустремленных жительниц нашего региона подавать заявки и участвовать в проекте. “Мама-предприниматель” уже зарекомендовала себя как площадка для уверенного старта, получения новых знаний, поддержки единомышленников и экспертов. Уверен, что выпускницы программы реализуют свои инициативы и внесут свой заметный вклад в экономическое развитие Самарской области», — отметил заместитель председателя правительства области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Программа «Мама-предприниматель» создана для женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и при этом уже начали свой бизнес либо задумываются о его запуске. Проект призван помочь участницам освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку. Победительницы региональных этапов получают денежные призы и могут выйти в федеральный этап. Финалисток выберет экспертное жюри с помощью голосования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.