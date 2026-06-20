В Самарской области открыт прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

«С каждым годом все больше женщин стремятся реализовать свой потенциал в предпринимательстве, приносить пользу обществу и менять мир вокруг к лучшему. Приглашаю энергичных и целеустремленных жительниц нашего региона подавать заявки и участвовать в проекте. “Мама-предприниматель” уже зарекомендовала себя как площадка для уверенного старта, получения новых знаний, поддержки единомышленников и экспертов. Уверен, что выпускницы программы реализуют свои инициативы и внесут свой заметный вклад в экономическое развитие Самарской области», — отметил заместитель председателя правительства области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.