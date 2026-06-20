Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кузбасской Юрге благоустроят пешеходную зону по улице Московской

Тротуар проходит вдоль школы № 10, где учатся 860 детей.

Пешеходную зону по улице Московской благоустроят в Юрге Кузбасса, сообщили в городской администрации. Работы выполняются при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По итогам всероссийского голосования в 2025 году общественная территория от улицы Строительной до улицы Павлова набрала 3973 голоса горожан. Тротуар проходит вдоль школы № 10, где обучаются 860 детей.

Всего в этом году в Юрге благоустроят три общественные территории. Это пешеходные зоны по проспекту Победы, улицам Московской и Кирова. На пространствах заменят асфальтобетонное покрытие и установят новые урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.