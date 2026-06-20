В кузбасской Юрге благоустроят пешеходную зону по улице Московской

Пешеходную зону по улице Московской благоустроят в Юрге Кузбасса, сообщили в городской администрации. Работы выполняются при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По итогам всероссийского голосования в 2025 году общественная территория от улицы Строительной до улицы Павлова набрала 3973 голоса горожан. Тротуар проходит вдоль школы № 10, где обучаются 860 детей.
Всего в этом году в Юрге благоустроят три общественные территории. Это пешеходные зоны по проспекту Победы, улицам Московской и Кирова. На пространствах заменят асфальтобетонное покрытие и установят новые урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.