Для гостей фестиваля «Балтик Ралли» в Ленобласти подготовили экскурсии

Насыщенную экскурсионную программу подготовили для гостей шестого фестиваля «Балтик Ралли», который пройдет 23−26 июля в городе Выборге Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном информационно-туристском центре.
Так, участникам предложат обзорную экскурсию по городу, в ходе которой можно увидеть рыцарский замок XIII века — единственный средневековый замок на территории России, который действует до сих пор. Экскурсию будут проводить каждый час с 10:00 до 17:00 при наборе группы.
Также гостям предложат квест‑экскурсию «Сокровища древнего города», который проведут 24 июля в 11:00, 25 июля в 15:00 и 26 июля в 11:00. Кроме того, организуют экскурсию по парку Монрепо. За два часа прогулки участники увидят усадебные ворота в неоготическом стиле, китайские мостики, храм Нептуна, капеллу Людвигсбург, источник Нарцисс и грот желаний. Экскурсии состоятся 24 июля в 13:00, 25 июля в 11:00 и 26 июля в 13:00. Подробнее узнать о мероприятиях можно на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.