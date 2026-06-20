Для гостей фестиваля «Балтик Ралли» в Ленобласти подготовили экскурсии

Также гостям предложат квест‑экскурсию «Сокровища древнего города», который проведут 24 июля в 11:00, 25 июля в 15:00 и 26 июля в 11:00. Кроме того, организуют экскурсию по парку Монрепо. За два часа прогулки участники увидят усадебные ворота в неоготическом стиле, китайские мостики, храм Нептуна, капеллу Людвигсбург, источник Нарцисс и грот желаний. Экскурсии состоятся 24 июля в 13:00, 25 июля в 11:00 и 26 июля в 13:00. Подробнее узнать о мероприятиях можно на сайте.