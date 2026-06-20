Фальков назвал число студентов, получающих президентскую стипендию

«Отдельно хотел бы обратить внимание, что 3400 студентов ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей. И при этом еще 5700 студентов также ежегодно получают именную стипендию правительства Российской Федерации, которая составляет, в свою очередь, 20 тысяч рублей», — сказал Фальков ИС «Вести».