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Фальков назвал число студентов, получающих президентскую стипендию

Фальков: почти 3,5 тыс студентов получают стипендию президента в 30 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Почти 3,5 тысячи студентов в России ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В России 20 июня стартовала приемная кампания в вузы.

«Отдельно хотел бы обратить внимание, что 3400 студентов ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей. И при этом еще 5700 студентов также ежегодно получают именную стипендию правительства Российской Федерации, которая составляет, в свою очередь, 20 тысяч рублей», — сказал Фальков ИС «Вести».

По словам министра, всего существует более 40 именных выплат разного рода.

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