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В Волгограде воинским частям и военнослужащим ЮВО вручили госнаграды

В церемонии в музее-панораме «Сталинградская битва» принял участие губернатор.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров в суд принял участие в торжественной церемонии награждения военнослужащих и воинских частей ЮВО, которое прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Глава региона, Герой России лично вручил награды бойцам и командирам от имени президента Владимира Путина и отметил, что подвигами героев сегодня гордятся и жители области, и всей страны.

— Сегодня, на легендарной, героической земле непокоренного Сталинграда, чествуем воинское объединение, воинские части и военнослужащих, — заявил Бочаров. — Жители Волгоградской области, России гордятся вами и делают все для обеспечения нашей Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Сегодня же за наградами пригласили бойцов спецоперации — жителей Волгоградской области. Андрей Бочаров напомнил, что на Мамаевом кургане в честь защитников Отечества строят музей, рядом с которым расположится народный памятник участникам СВО.