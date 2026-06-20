Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров в суд принял участие в торжественной церемонии награждения военнослужащих и воинских частей ЮВО, которое прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Глава региона, Герой России лично вручил награды бойцам и командирам от имени президента Владимира Путина и отметил, что подвигами героев сегодня гордятся и жители области, и всей страны.