В Волгограде глава Дзержинского района отпраздновал 62-летие

— Сергей Романович зарекомендовал себя опытным и инициативным руководителем, профессионалом, его также отличает умение работать с людьми, ответственность и принципиальность. Больше 20 лет он служил в Вооруженных Силах России, столько же затем проработал в органах местного самоуправления, — сообщили в пресс-службе мэрии.