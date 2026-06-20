В Калининграде назвали дату, когда в этом году наступило метеорологическое лето

— Метеорологическое лето в этом году все же можно считать начавшимся с 30 мая, — говорится в сообщении. — Несмотря на прошедшее похолодание, накопленная сумма отклонения среднесуточной температуры ниже 15 оказалась меньше, чем накопленная сумма отклонения выше +15°С.