В Калининграде назвали дату, когда в этом году наступило метеорологическое лето

Наблюдатели за погодой в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» назвали дату, когда в этом году в нашем регионе наступило метеорологическое лето (период устойчивого тепла. — Ред.).
— Метеорологическое лето в этом году все же можно считать начавшимся с 30 мая, — говорится в сообщении. — Несмотря на прошедшее похолодание, накопленная сумма отклонения среднесуточной температуры ниже 15 оказалась меньше, чем накопленная сумма отклонения выше +15°С.
Так что календарное и метеорологическое лето в этом году, будем считать, совпали.
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