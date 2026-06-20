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В Калининграде назвали дату, когда в этом году наступило метеорологическое лето

Можно считать, что по срокам оно совпало с летом календарным.

Источник: Комсомольская правда

Наблюдатели за погодой в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» назвали дату, когда в этом году в нашем регионе наступило метеорологическое лето (период устойчивого тепла. — Ред.).

— Метеорологическое лето в этом году все же можно считать начавшимся с 30 мая, — говорится в сообщении. — Несмотря на прошедшее похолодание, накопленная сумма отклонения среднесуточной температуры ниже 15  оказалась меньше, чем накопленная сумма отклонения выше +15°С.

Так что календарное и метеорологическое лето в этом году, будем считать, совпали.

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