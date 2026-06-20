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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов

Воздушная гавань работает в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений на использование воздушного пространства. Теперь авиагавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.

Ранее аэропорт принимал и отправлял самолеты по согласованию с профильными ведомствами. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Как сообщили в Росавиации, все временные меры уже сняты.

Несмотря на возобновление полноценной работы аэропорта, в расписании отдельных рейсов возможны изменения. Это связано с необходимостью восстановления графика после действия ограничений.

Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи в терминале, а также проверять информацию на онлайн-табло аэропорта и официальных сайтах авиакомпаний. Там публикуются актуальные данные о времени вылета и прилета воздушных судов.

В аэропорту напомнили, что перед поездкой лучше дополнительно уточнить статус своего рейса, чтобы избежать возможных неудобств и вовремя скорректировать планы.