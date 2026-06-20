В Самарской области осенью завершат ремонт дороги к поселку Яблоневому

На завершающем этапе будут отремонтированы пересечения и примыкания, а также установлены новые автобусные павильоны. На всем протяжении участка планируется установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Завершить ремонтные работы на объекте специалисты намерены до 1 ноября, но возможен и досрочный ввод участка в эксплуатацию.