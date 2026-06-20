В Самарской области осенью завершат ремонт дороги к поселку Яблоневому

Ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км в Красноярском районе Самарской области планируют завершить осенью, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Автомобильная дорога связывает поселок Яблоневый с районным центром и соседними населенными пунктами. В самом поселке отсутствуют объекты социальной инфраструктуры, поэтому для местных жителей дорога обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинским и социальным услугам в других населенных пунктах. Кроме того, дорога входит в маршрут движения школьного автобуса.
Подрядная организация уже выполнила фрезерование старого покрытия и уложила нижний слой асфальтобетона. Чтобы обеспечить безопасность движения пешеходов и автотранспорта, в границах поселка построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. Сейчас специалисты завершают устройство верхнего слоя покрытия по основному ходу дороги.
На завершающем этапе будут отремонтированы пересечения и примыкания, а также установлены новые автобусные павильоны. На всем протяжении участка планируется установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Завершить ремонтные работы на объекте специалисты намерены до 1 ноября, но возможен и досрочный ввод участка в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.