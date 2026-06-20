В Семенове открылся Международный фестиваль НХП «Золотая хохлома»

«Народные художественные промыслы являются визитной карточкой Нижегородской области и всей России. Наша страна огромна, и во всех ее городах, селах и деревнях есть свои традиции, культурный и исторический опыт, которые и определяют уникальность каждой территории. Народные художественные промыслы для Нижегородской области — одно из главных достояний. Мы первые в ПФО и вторые в России по производству таких изделий. И мы гордимся этим, как и гордимся нашими мастерами, которые бережно хранят традиции и создают настоящие шедевры. Поздравляю всех причастных с Днем народных художественных промыслов! Новых успехов в вашем непростом, но важном и уникальном деле. А всех жителей и гостей города — со стартом этого яркого фестиваля», — обратился Андрей Гнеушев к гостям фестиваля.