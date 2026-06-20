В Семенове открылся Международный фестиваль НХП «Золотая хохлома»

Сегодня, 20 июня, в Семенове стартовал XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» (0+). Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов.
Главная тема фестиваля «Золотая хохлома» в этом году — «110 лет в руках мастеров». Событие посвящено юбилею со дня открытия школы художественной обработки дерева, которая положила начало фабрике «Хохломская роспись».
Как отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, фестиваль «Золотая хохлома», который уже больше 20 лет проходит на семеновской земле, — знаковое событие отрасли народных художественных промыслов как для нашего региона, так и для всей страны.
«Народные художественные промыслы являются визитной карточкой Нижегородской области и всей России. Наша страна огромна, и во всех ее городах, селах и деревнях есть свои традиции, культурный и исторический опыт, которые и определяют уникальность каждой территории. Народные художественные промыслы для Нижегородской области — одно из главных достояний. Мы первые в ПФО и вторые в России по производству таких изделий. И мы гордимся этим, как и гордимся нашими мастерами, которые бережно хранят традиции и создают настоящие шедевры. Поздравляю всех причастных с Днем народных художественных промыслов! Новых успехов в вашем непростом, но важном и уникальном деле. А всех жителей и гостей города — со стартом этого яркого фестиваля», — обратился Андрей Гнеушев к гостям фестиваля.
Площадками праздника стали сразу несколько улиц и площадей Семенова. Главное событие — ярмарка народных художественных промыслов (0+) — открылось на центральной площади.
В церемонии открытия фестиваля также приняли участие министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Степанов, глава местного самоуправления Семеновского округа Дмитрий Полуэктов, президент Российского университета традиционных художественных промыслов, академик Валентина Максимович, а также представители Русской православной церкви, деятели культуры, жители и гости региона.
В торжественной обстановке прошла церемония награждения выдающихся представителей отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области.
«Народные художественные промыслы — это не только часть нашей истории, но и важный ресурс развития территорий. Фестиваль “Золотая хохлома” в Семенове показывает, как культурное наследие становится точкой притяжения для туристов, площадкой для творчества и обмена опытом, стимулом для развития малого бизнеса. Когда-то этот праздник начинался как районное событие, а сегодня стал международным фестивалем, объединяющим десятки тысяч гостей, мастеров и творческих коллективов. Это наглядный пример того, как любовь к родной земле, уважение к традициям и созидательный труд способны создавать проекты, известные далеко за пределами региона», — отметил Артем Кавинов.
В рамках фестиваля на фабрике «Хохломская роспись» проходят экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы (0+). На главной сцене фестиваля выступают известные российские коллективы и исполнители (0+).
«Сегодня фестиваль “Золотая хохлома” — главная площадка празднования Дня народных художественных промыслов в России. Благодаря поддержке нацпроекта “Туризм и гостеприимство” фестиваль с каждым годом становится все масштабнее, а его программа — насыщеннее. В этом году “Золотая хохлома” объединила более тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России и республики Беларусь. И это новый рекорд!» — заявил Сергей Яковлев.
Символом XXII Международного фестиваля «Золотая Хохлома» стал царский трон «Вязь Времен».
«Его монументальный образ вдохновлен парадным троном императрицы Екатерины II — основательницы Семенова. Трон украшен орнаментом “славянская вязь”, символизирующим связь поколений и преемственность мастерства, а внутри скрыто сакральное послание будущим поколениям от мастеров фабрики», — подчеркнули в министерстве туризма.
Изделие изготовлено вручную из древесины лиственных пород с использованием традиционной техники золочения по всем канонам хохломского промысла. Высота трона — 2026 мм, глубина — 110 см. Над его созданием работали мастера АО «Хохломская роспись» — заслуженные художники РФ, заслуженные мастера НХП Нижегородской области, члены союза художников России, ведущие мастера творческой лаборатории.
Также в рамках фестиваля «Золотая хохлома» открылась выставка (0+) Российского университета традиционных художественных промыслов. На ней представлены работы выпускников по видам традиционных промыслов: художественная вышивка, декоративная роспись, художественный металл, палехская, холуйская, мастерская, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, богородская резьба по дереву.
«Каждая работа — шедевр великолепия художественного наследия России, в котором воплощены кропотливый ручной труд, глубокое понимание регионально-исторических художественно-технологических традиций и смелое творческое переосмысление классических приемов. Выставка демонстрирует достижения молодого поколения художников традиционных художественных промыслов и призвана привлечь внимание к сохранению и развитию этих видов искусства», — подчеркнула Валентина Максимович.
Фестиваль проходит 20 и 21 июня. Подробная информация о том, как добраться, и его программа доступны на сайте: festival.khokhloma.com.
Напомним, что что День народных художественных промыслов учрежден указом президента России Владимира Путина в июне 2022 года и отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье июня. Инициатором закрепления праздничной даты на федеральном уровне выступила Нижегородская область. Наш регион стал первым, где работники отрасли НХП стали отмечать свой профессиональный праздник еще с 2013 года.
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