В Пермь прибыл «Театральный поезд»

В Пермь 20 июня прибыл Всероссийский культурный проект «Театральный поезд». Гостей торжественно встретили на железнодорожном вокзале «Пермь II». Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.
В течение 20 и 21 июня в городе пройдут показы спектаклей театров Урала. Программа рассчитана на два дня и включает постановки для зрителей разного возраста.
20 июня зрителям представят спектакль «Бибинур» (16+) Каменск-Уральского театра «Драма номер три». Он будет показан в Доме актёра в 18:00. В это же время в ДК им. М. И. Калинина состоится показ «Дома Бернарды Альбы» (18+) Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова.
21 июня программа продолжится. В 11:00 и 16:00 в Пермском театре кукол пройдёт спектакль «Раз краска, два краска» (0+) Екатеринбургского театра кукол. В 19:00 в Доме молодёжи покажут постановку «Тётка Чарли» (12+) Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.
Также в этот день два показа — в 11:00 и 13:30 — состоится спектакль «Аистёнок и пугало» (6+) Челябинского театра кукол им. В. Вольховского. Он пройдёт в гимназии № 11 им. С. П. Дягилева.