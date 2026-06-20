В Пермском крае пройдет вебинар о деловом общении с китайскими партнерами

Для предпринимателей Пермского края 24 июня проведут вебинар «Как правильно выстраивать деловое общение с китайскими партнерами?», сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Спикером выступит эксперт в сфере российско-китайского делового сотрудничества, директор Агентства стратегических коммуникаций «ВДА» (Business Development Agency) и руководитель Новосибирского отделения Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Ольга Лисиенко.
Участники вебинара узнают, как выстраивать отношения с китайскими партнерами, где искать надежных производителей и поставщиков, как организовать прямые поставки, а также обсудят особенности ведения переговоров и правила делового этикета. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.