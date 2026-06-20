Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС

ЧЕРЕПОВЕЦ, 20 июн — РИА Новости. Каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в канун Дня медицинского работника посетил с рабочим визитом Вологодскую область. Там он вместе с губернатором региона Георгием Филимоновым открыли новую Череповецкую городскую поликлинику № 7 имени П. Я. Дмитриева. Мурашко отметил, что программа госгарантий построена в стране по такому принципу, чтобы не допустить заболевания и увеличить количество лет здоровой жизни.
«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что также есть специальные программы обследования по части долголетия, по выявлению у беременных женщин врожденных и наследственных заболеваний. Помимо того, новорожденных в России проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд «Круг добра», который обеспечивает лекарствами.