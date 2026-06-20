В Саратовской области отремонтируют дороги к санаториям и детским лагерям

Дороги, ведущие к санаториям и детским лагерям, отремонтируют в Татищевском, Марксовском и Балашовском районах Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Завершается обновление транзитного маршрута в городе Марксе по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова и Загородная Роща, который является частью дороги до детских лагерей «Орленок» и «Ровесник». В этом году там выполнили устройство двух слоев асфальтобетона и заездного кармана. Готовность объекта составляет 99%. В список ремонта включили также дорогу Вязовка — Сокур. В селе Вязовка располагаются детские загородные лагеря имени Володи Дубинина, «Энтузиаст» и «Дубрава». В Балашовском районе в этом году отремонтируют дороги до санатория «Пады». Общая протяженность объектов ремонта составит почти 23 км.
Ознакомиться с перечнем региональных дорог, на которых будет проведен ремонт в 2026 году, можно в официальной группе Министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети «ВКонтакте».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.