На юге Красноярского края прокуратура выявила нарушения у золотодобытчиков

На юге Красноярского края вновь зафиксированы нарушения в работе золотодобытчиков. С мая этого года природоохранная прокуратура вместе со специалистами министерств экологии и лесного комплекса края, Росрыболовства, Главрыбвода и Среднесибирского УГМС возобновила масштабные проверки золотодобывающих предприятий на юге региона.
Под проверку попали 12 лицензированных участков, их обследовали с воздуха и на земле. Как выяснилось, не все недропользователи относятся к природе бережно. Зафиксированы факты сброса загрязненных сточных вод в водные объекты. Некоторые предприятия вели работы без согласования с Росрыболовством, не занимались восстановлением нарушенных земель.
Специалисты собрали пробы воды и грунта, обследуют их в лаборатории. По результатам определят размер ущерба. Будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Для некоторых недропользователей последствия могут оказаться серьезнее штрафов.