На юге Красноярского края прокуратура выявила нарушения у золотодобытчиков

Под проверку попали 12 лицензированных участков, их обследовали с воздуха и на земле. Как выяснилось, не все недропользователи относятся к природе бережно. Зафиксированы факты сброса загрязненных сточных вод в водные объекты. Некоторые предприятия вели работы без согласования с Росрыболовством, не занимались восстановлением нарушенных земель.