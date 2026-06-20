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На юге Красноярского края прокуратура выявила нарушения у золотодобытчиков

Установлены факты сброса технических сточных вод в реки.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края вновь зафиксированы нарушения в работе золотодобытчиков. С мая этого года природоохранная прокуратура вместе со специалистами министерств экологии и лесного комплекса края, Росрыболовства, Главрыбвода и Среднесибирского УГМС возобновила масштабные проверки золотодобывающих предприятий на юге региона.

Под проверку попали 12 лицензированных участков, их обследовали с воздуха и на земле. Как выяснилось, не все недропользователи относятся к природе бережно. Зафиксированы факты сброса загрязненных сточных вод в водные объекты. Некоторые предприятия вели работы без согласования с Росрыболовством, не занимались восстановлением нарушенных земель.

Специалисты собрали пробы воды и грунта, обследуют их в лаборатории. По результатам определят размер ущерба. Будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Для некоторых недропользователей последствия могут оказаться серьезнее штрафов.