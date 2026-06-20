В Минпросвещения рассказали, сколько нужно читать школьникам

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Школьникам рекомендовано проводить за чтением книг из списка литературы на лето не более часа в день в первом классе и не более 3,5 часов в старших классах, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин.
«Рекомендуется не допускать превышения суммарного дневного времени чтения для школьников свыше предложенных в СанПиН норм по выполнению обучающимися домашних заданий — в 1-м классе выполнение не более 1 часа, во 2−3-х классах — не более 1,5 часов, в 4−5-х классах — не более 2, в 6−8-х классах — не более 2,5, в 9−11-х классах — не более 3,5 — обязательно делая перерывы на 15−20 минут каждые 40−45 минут чтения», — сказал Володин.
Он отметил, что в перерывы предпочтительно проводить небольшую физическую разминку на 1−3 минуты.
Володин напомнил, что школьникам на период летних каникул предоставляют список литературы для самостоятельного чтения. При этом список носит рекомендательный и часто индивидуальный характер.