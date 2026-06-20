К чат-боту МФЦ Ульяновской области подключились почти 32 тыс. пользователей

Пользователями чат-бота многофункционального центра (МФЦ) Ульяновской области стали уже 31,7 тыс. человек, сообщили в правительстве региона. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Сервис предоставляет оперативный доступ к основным возможностям центров “Мои Документы”. Через чат-бота жители области могут записаться на прием, посмотреть или отменить талон, отследить статус заявления и использовать иные полезные опции. Кроме того, система информирует о графике и загруженности офисов, принимает отзывы о сервисе и отвечает на частые вопросы. Также с его помощью можно найти бесплатные точки подключения к Wi-Fi и узнать о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Чат-бот начал работать в декабре 2025 года», — рассказал исполняющий обязанности директора учреждения «Правительство для граждан» Сергей Макаров.
Сейчас с помощью бота можно найти ближайший центр на карте, ознакомиться с вакансиями, получить напоминание о записи за сутки до визита. Также сервис направляет уведомления о готовности документов. Бот доступен по ссылке.
В первом диалоге с чат-ботом нужно нажать «Принять», далее в интерфейсе появится меню и возможность выбора быстрых команд.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.