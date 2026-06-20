К чат-боту МФЦ Ульяновской области подключились почти 32 тыс. пользователей

«Сервис предоставляет оперативный доступ к основным возможностям центров “Мои Документы”. Через чат-бота жители области могут записаться на прием, посмотреть или отменить талон, отследить статус заявления и использовать иные полезные опции. Кроме того, система информирует о графике и загруженности офисов, принимает отзывы о сервисе и отвечает на частые вопросы. Также с его помощью можно найти бесплатные точки подключения к Wi-Fi и узнать о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Чат-бот начал работать в декабре 2025 года», — рассказал исполняющий обязанности директора учреждения «Правительство для граждан» Сергей Макаров.