В Ростове-на-Дону зафиксировали повышение стоимости бензина

В Ростове‑на‑Дону отмечено повышение розничных цен на автомобильное топливо. По данным очевидцев, на одной из городских заправок зафиксированы следующие цены: АИ‑92 — 75,66 рубля за литр и АИ‑95 — 82,32 рубля за литр.
Согласно информации Росстата за период с 9 по 15 июня, средняя стоимость бензина в регионе составила 72,34 рубля за литр, что на 2,04 рубля выше показателя предыдущей недели. В структуре средних цен: АИ‑92 — 67,73 рубля и АИ‑95 — 74,73 рубля.
Ведётся мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке региона.