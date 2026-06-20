В Ростове-на-Дону зафиксировали повышение стоимости бензина

В Ростове‑на‑Дону отмечено повышение розничных цен на автомобильное топливо. По данным очевидцев, на одной из городских заправок зафиксированы следующие цены: АИ‑92 — 75,66 рубля за литр и АИ‑95 — 82,32 рубля за литр.