Гороскоп на 21 июня: Львы могут испытать самый романтичный момент лета

♈Овен: Воскресенье начнётся с того, что Вы решите разобрать антресоли и найдёте там коробку с армейскими фотографиями или старыми гаджетами. Энергия будет распирать, и Вы отправитесь на велопрогулку, забыв проверить давление в шинах, что добавит приключений. В ленте соцсетей мелькнёт пост о вакансии или проекте, который заставит Вас задуматься о смене вектора. Звонок от друга детства вытащит Вас на улицу, и этот променад закончится шашлыками в ближайшем лесопарке. К вечеру Вы почувствуете приятную ломоту в мышцах и полную перезагрузку головы. Партнёр устроит Вам квест по поиску спрятанного подарка, и записки с подсказками будут разложены по всему дому. Ревность к фитнес-тренеру из видео окажется смешной, но Вы всё равно буркнете что-то язвительное. Одиноким Овнам повезёт в очереди за мороженым, где оброненная салфетка станет поводом для улыбки и разговора. Интимная близость сегодня будет быстрой и жадной, словно вы встретились после долгой разлуки. Вечером вторая половинка может попросить Вас почитать ей вслух, и это усыпит обоих.