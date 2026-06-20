Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области за пять месяцев этого года более 130 детей обрели семью

Одиннадцать ребят вернулись в родные семьи.

За пять месяцев 2026 года усыновлены 14 ребят, в замещающую семью устроены 107 детей, еще 11 человек вернулись в свою родную семью. Такие данные приводит министерство социальной политики Калининградской области.

— В наших социальных учреждениях созданы необходимые условия для всестороннего развития ребят, обеспечена их позитивная занятость. Системно обновляем материально-техническую базу центров содействия семейному устройству детей, сотрудничаем с некоммерческими организациями. Но каждый ребенок должен жить в семье, в которой его будут любить и поддерживать. На сегодня в Калининградской области 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.

Также сообщается, что с начала 2026 года пять жителей региона восстановились в родительских правах.

— За этим всегда стоит большая межведомственная работа, а также желание и стремление самого человека, — подчеркнула Анжелика Майстер.