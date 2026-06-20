В Калининградской области за пять месяцев этого года более 130 детей обрели семью

— В наших социальных учреждениях созданы необходимые условия для всестороннего развития ребят, обеспечена их позитивная занятость. Системно обновляем материально-техническую базу центров содействия семейному устройству детей, сотрудничаем с некоммерческими организациями. Но каждый ребенок должен жить в семье, в которой его будут любить и поддерживать. На сегодня в Калининградской области 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.