В селе Яльчики Чувашии обновят библиотеку

Капитальный ремонт центральной библиотеки Яльчикского округа стартовал в Чувашской Республике в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципального округа.
Рабочие уже освободили кабинеты от старых полов, линолеума и плинтусов. Это подготовка к следующим этапам обновления. В учреждении заменят полы, потолки, окна и двери, а также обновят электрическую систему. Ремонт затронет два этажа общей площадью 592,3 кв. м.
Модернизация библиотеки позволит повысить качество обслуживания посетителей, а также интерес к чтению и культурным мероприятиям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.