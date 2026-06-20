«Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями». Что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах

Что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Собственником двухкомнатной квартиры, расположенной в доме № 15 на улице Михася Лынькова в Минске, является пенсионерка. Она живет вместе с сыном, который употребляет алкоголь. Как уточняет юрисконсульт ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Виолетта Пугач, семья исправно платит за коммуналку и претензий к ней не было.
Но все изменилось в сентябре 2025 года, когда от соседей поступила жалоба на антисанитарное состояние квартиры. Сотрудники ЖКХ, посетив квартиру, обнаружили заваленные пакетами с вещами и старой одеждой комнаты, кухню, ванную, коридор.
— В одну из комнат невозможно было войти, настолько она оказалась захламлена. Поэтому сын хозяйки ночевал в коридоре — там свободным оставался узкий проход. Запах ужасный. Более того, в квартире завелись клопы. Их было много — висели на стенах гроздьями, — привела подробности Пугач.
Вот что случилось в минской квартире, куда приезжали люди в защитных костюмах. Фото: minsknews.by / ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.
Однако подобное не смущало жильцов. Пенсионерка говорила о намерении продать накопленные вещи и заработать большое количество денег. Вместе с тем, обращает внимание юрисконсульт, женщина понимала, что нарушает Правила пользования жилыми помещениями, которые должны содержаться в чистоте и порядке, использоваться по назначению.
На пенсионерку был поставлен протокол по части 4 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Суд вынес решение про штраф в размере 2 базовых величин, то есть 84 рубля (в 2025 году одна базовая величина составляла 42 рубля). Кроме того, собственнице квартиры было выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние до 22 октября. Для этого у подъезда был установлен большой контейнер- «лодка».
Представители районного территориального центра социального обслуживания населения, 12-й городской поликлиники, ЖКХ № 2 Фрунзенского района, районного отдела по чрезвычайным ситуациям пришли с повторным визитом в квартиру, но ничего не изменилось. В этот раз к ответственности привлекли сына пенсионерки, так как ее самой не было дома. Был выписан штраф.
— Стали известны обстоятельства, связанные со здоровьем собственника, которые послужили основанием для прекращения дела об административном правонарушении в отношении ее, — уточнила юрисконсульт.
По ее словам, женщина отказалась от предложения обратиться к услугам пансионата для престарелых людей, где ей был бы обеспечен уход, комфортное проживание, полноценное питание, медпомощь.
Но подобное не означало завершение процесса. Так, в декабре 2025 года со стороны ЖЭУ № 9 в районный суд был подан иск к проживающим в квартире и приведении ее в надлежащее санитарное состояние. Решение вступило в законную силу, но со стороны ответчиков никаких действий не последовало.
После это ЖЭС обратился в отдел принудительного исполнения, к делу подключились судебные исполнители. Развязка истории случилась лишь 28 мая 2026 года, когда к подъезду дома на Михася Лынькова приехали в защитных комбинезонах и масках сотрудники ЖЭУ, был установлен большой контейнер- «лодка» для вывоза отходов.
Специалисты, войдя в квартиру, начали выносить из нее мусор — контейнер был заполнен до краев. Речь идет про более 20 кубических метров мусора. Его вывозила спецтехника. Завершающим этапом оказалась дезинсекция от клопов в квартире и подъезде. Ситуация с квартирой остается на контроле.
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