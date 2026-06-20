«Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями». Что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах

На пенсионерку был поставлен протокол по части 4 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Суд вынес решение про штраф в размере 2 базовых величин, то есть 84 рубля (в 2025 году одна базовая величина составляла 42 рубля). Кроме того, собственнице квартиры было выдано предписание привести квартиру в надлежащее состояние до 22 октября. Для этого у подъезда был установлен большой контейнер- «лодка».