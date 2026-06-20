Собянин: Работа по развитию речной инфраструктуры Москвы продолжается

Также идет обустройство подходов к пристаням. Так, в 2024 году были созданы комфортные пространства у причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Там появились удобные тротуары вдоль реки и дорожки в зелeной зоне, лавочки, качели, навигационные стелы, места для занятий спортом и прогулок, современное освещение. К причалу «Кутузовский» с верхнего уровня набережной был сделан пологий пандус на сваях длиной 350 м для маломобильных людей.