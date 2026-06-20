Собянин: Работа по развитию речной инфраструктуры Москвы продолжается

«Сегодня московский речной транспорт переживает возрождение. Пассажирская навигация стала круглогодичной. Регулярно обновляем парк судов, модернизируем и строим причалы, создаeм современные речные вокзалы. Первым в 2020-м открыли после масштабной реставрации Северный речной вокзал, а в 2023-м возобновили работу Южного речного вокзала. Ровно три года назад, 20 июня 2023-го, с президентом России Владимиром Путиным открыли движение по первому регулярному маршруту круглогодичных электросудов, которые не имеют аналогов в мире. Сегодня в Москве работает уже четыре маршрута, установлены 24 плавучих причала, электрофлот составляет 31 судно», — говорится в сообщении.
В прошлом году были построены два причала на Пушкинской набережной. На одном из них разместилась станция службы спасения на водных объектах. Новые причалы способны принимать теплоходы любых типов, включая пассажирский электрофлот. Также появилась возможность одновременной безопасной швартовки двух судов.
Был реконструирован причал «Лужники-Центральный». К нему могут пришвартоваться два теплохода прогулочного транспорта и причалить регулярные электросуда. Пристань — не только транспортный объект, но и пространство для отдыха. Для этого были отремонтированы существующий амфитеатр и установлено ограждение, разделяющее потоки пассажиров и отдыхающих.
К старту летней навигации этого года были проведены работы на причалах «Сити-Центральный» и «Андреевский» — восстановлены причальные стенки, обновлена облицовка, отремонтированы лестничные сходы, заменены ограждения, швартовые тумбы и другие устройства.
Также идет обустройство подходов к пристаням. Так, в 2024 году были созданы комфортные пространства у причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Там появились удобные тротуары вдоль реки и дорожки в зелeной зоне, лавочки, качели, навигационные стелы, места для занятий спортом и прогулок, современное освещение. К причалу «Кутузовский» с верхнего уровня набережной был сделан пологий пандус на сваях длиной 350 м для маломобильных людей.
«В 2025-м благоустроили территорию около пересадочного узла “Речной вокзал”, организовав подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам. В ноябре 2025 года открыли самую современную в России верфь, где производят уникальные электросуда», — заключил мэр.