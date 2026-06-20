На новой развязке Северного обхода в Калининграде начали укладывать верхний слой асфальта

Летом прошлого года мы уже уложили нижние слои и часть объёма верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и запустили временное движение по путепроводам на правом направлении. Сейчас на завершающем этапе работы на обратном (левом) направлении. До октября установим оборудование автоматической системы управления дорожного движения (АСУДД) и нанесём разметку. Окончание работ и сдачу объекта планируем в октябре 2026-го, — рассказал начальник строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.