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На новой развязке Северного обхода в Калининграде начали укладывать верхний слой асфальта

Текущую готовность участка трассы оценивают в 84%.

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На новой развязке Северного обхода Калининграда в конце проспекта Победы начали укладывать верхний слой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Работы ведут на участке трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск, включая транспортную развязку и основной ход магистрали. Текущую готовность объекта оценивают в 84%. Завершить строительство рассчитывают в октябре 2026 года.

Реконструкция участка Северного обхода протяжённостью 1,4 километра включает расширение дорожного полотна с двух до шести полос, демонтаж старых и строительство новых моста через Питьевое озеро и двух путепроводов, возведение двухуровневой развязки и подземного пешеходного перехода.

Летом прошлого года мы уже уложили нижние слои и часть объёма верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и запустили временное движение по путепроводам на правом направлении. Сейчас на завершающем этапе работы на обратном (левом) направлении. До октября установим оборудование автоматической системы управления дорожного движения (АСУДД) и нанесём разметку. Окончание работ и сдачу объекта планируем в октябре 2026-го, — рассказал начальник строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.

Одновременно ведут работы на смежном участке — от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Здесь завершается устройство насыпи основного хода, на отдельных участках укладывают нижние слои асфальта, монтируют ливневую канализацию, делают фундаменты шумозащитного ограждения.

По данным «ВАД», в заключительной стадии находится строительство четырёх путепроводов и пешеходного тоннеля. Специалисты приступают к устройству пролётных строений трёх надземных пешеходных переходов. Готовность этого участка составляет 55%, а окончание работ намечено на ноябрь 2027 года.

Работы на Северном обходе от Советского проспекта до дороги на Балтийск начали в 2023 году. Общая стоимость контрактов с компанией «ВАД» составляет 25 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба АО «ВАД».

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