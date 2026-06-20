Участники из Саратовской области поборются за звание «Директор года России»

Два участника из Саратовской области прошли во второй тур заочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Всего участие во втором туре продолжат 114 руководителей из 50 регионов страны. Саратовскую область представляют директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко и директор школы села Бобровка Красноармейского района Лариса Карбаницкая.
В первом испытании участники проверяли знания в сфере государственной образовательной политики и решали управленческие задачи. На новом этапе «Марафон публикаций» директора расскажут о своих школах, поделятся опытом и представят свою позицию по вопросам обучения и воспитания. Также им предстоит пройти испытание «Групповая работа», где нужно будет совместно найти решение профессиональной задачи. Имена финалистов станут известны до 6 июля, победителя объявят 1 октября в Государственном Кремлевском дворце.
«Участие в конкурсе директоров — это возможность для руководителей школ показать свои профессиональные компетенции и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Желаем Ольге Мирошниченко и Ларисе Карбаницкой успешного прохождения следующих этапов конкурса», — прокомментировал заместитель министра образования региона Никита Вдовин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.