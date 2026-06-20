Участники из Саратовской области поборются за звание «Директор года России»

В первом испытании участники проверяли знания в сфере государственной образовательной политики и решали управленческие задачи. На новом этапе «Марафон публикаций» директора расскажут о своих школах, поделятся опытом и представят свою позицию по вопросам обучения и воспитания. Также им предстоит пройти испытание «Групповая работа», где нужно будет совместно найти решение профессиональной задачи. Имена финалистов станут известны до 6 июля, победителя объявят 1 октября в Государственном Кремлевском дворце.