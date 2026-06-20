Пятый забег «На старт!» прошел в Москве

«Принять участие в забеге могли все желающие старше четырех лет. Для них были подготовлены дистанции разного уровня сложности — в зависимости от возраста и физической подготовки. Самые юные спортсмены от 4 до 7 лет вышли на семейный забег на 500 метров вместе с родителями. Дети от 8 до 12 лет пробежали 1 км, подростки от 13 до 17 лет — 3 км. Взрослые участники от 18 лет соревновались на дистанциях 3 км и 5 км», — говорится в сообщении.
Флагманской площадкой стал стадион «Авангард», где для желающих также была доступна дистанция 10 км. Всего там стартовали более 750 спортсменов, добавили в пресс-службе.
Куратор забега Дмитрий Иванов отметил дружескую атмосферу и большой интерес участников к мероприятию.
«Забег прошел в праздничной и дружеской атмосфере. Каждый финишировавший участник получил памятную медаль. Победителей и призеров наградили медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами. Особое настроение празднику подарил сыщик-домовой Финник — он поддерживал участников перед стартами и заряжал отличным настроением. Масштабное спортивное событие объединило более 2 тыс. любителей бега сразу в пяти парках Москвы», — сказал Иванов.
Площадками мероприятия стали стадион «Авангард» в ВАО, центр проката «Поляны Бутово» в ЮЗАО, парк 850-летия Москвы в ЮВАО, парк «Северное Тушино» в СЗАО и парк Олимпийской деревни в ЗАО.