Пятый забег «На старт!» прошел в Москве

«Принять участие в забеге могли все желающие старше четырех лет. Для них были подготовлены дистанции разного уровня сложности — в зависимости от возраста и физической подготовки. Самые юные спортсмены от 4 до 7 лет вышли на семейный забег на 500 метров вместе с родителями. Дети от 8 до 12 лет пробежали 1 км, подростки от 13 до 17 лет — 3 км. Взрослые участники от 18 лет соревновались на дистанциях 3 км и 5 км», — говорится в сообщении.