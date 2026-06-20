Энергетики «Россети Сибирь» оперативно восстанавливают электроснабжение в центре Красноярска

Энергетики напоминают, что любые земляные работы необходимо заранее согласовать с «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Это нужно, чтобы определить места прохождения кабельных линий и обеспечить безопасность работ. А главное, не допускать технологических нарушений на линиях электропередачи.