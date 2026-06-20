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Энергетики «Россети Сибирь» оперативно восстанавливают электроснабжение в центре Красноярска

Сторонняя организация нарушила работу кабельной линии напряжением 10 киловольт.

Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» восстанавливают электроснабжение в центре Красноярска.

Сторонняя организация нарушила работу кабельной линии напряжением 10 киловольт во время несогласованных земляных работ.

На месте работают три оперативные бригады. Энергетики делают всё необходимое, чтобы завершить восстановительные работы в максимально короткий срок.

Факт нарушения зафиксирован и будет передан в правоохранительные органы для принятия мер в отношении подозреваемых, рассказали в «Россети Сибирь».

Энергетики напоминают, что любые земляные работы необходимо заранее согласовать с «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Это нужно, чтобы определить места прохождения кабельных линий и обеспечить безопасность работ. А главное, не допускать технологических нарушений на линиях электропередачи.