В районе «Лужников» 21 июня из-за концерта ограничат движение транспорта

По данным ведомства, с 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Основные ограничения введут с 19:00. До окончания концерта движение будет перекрыто на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309, переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.
Кроме того, с 00:01 21 июня до окончания мероприятия на нескольких участках в районе проведения концерта будет запрещена парковка.
В департаменте рекомендовали водителям заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений движения.
21 июня 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоится концерт группы «Кино».