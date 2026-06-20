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В районе «Лужников» 21 июня из-за концерта ограничат движение транспорта

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Движение транспорта будет временно ограничено в районе спортивной арены «Лужники» 21 июня в связи с проведением концерта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, с 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Основные ограничения введут с 19:00. До окончания концерта движение будет перекрыто на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309, переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, с 00:01 21 июня до окончания мероприятия на нескольких участках в районе проведения концерта будет запрещена парковка.

В департаменте рекомендовали водителям заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений движения.

21 июня 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоится концерт группы «Кино».