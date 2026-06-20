В районе «Лужников» 21 июня из-за концерта ограничат движение транспорта

Основные ограничения введут с 19:00. До окончания концерта движение будет перекрыто на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309, переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.