В Красноярске начали искать место под муниципальный крематорий. Этим поделился глава города Сергей Верещагин. По его словам, поводом для недовольства стала слишком долгая эпопея с частным крематорием, которая длится более десяти лет. Еще в 2013 году встал вопрос с переполненными городскими кладбищами.
Инвестор уже определился и согласовал проект. Получил участок под строительство на Бадалыке площадью 14 тысяч квадратных метров. Там должны разместиться собственно крематорий, зал прощания, ритуальный магазин. А также парковка.
Но что-то пошло не так, котлован подрядчик успел выкопать, но с 2025 года работы там замерли. Раз такое дело, значит, нужно ставить вопрос иначе: возводить крематорий собственными силами и в другом месте. Спрос на такого рода услуги растет, сейчас красноярцы обращаются за ними в Новокузнецк или Новосибирск.