В Красноярске начали искать место под муниципальный крематорий

Но что-то пошло не так, котлован подрядчик успел выкопать, но с 2025 года работы там замерли. Раз такое дело, значит, нужно ставить вопрос иначе: возводить крематорий собственными силами и в другом месте. Спрос на такого рода услуги растет, сейчас красноярцы обращаются за ними в Новокузнецк или Новосибирск.