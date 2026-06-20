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Скоростные суда на подводных крыльях получили новое оформление в честь знаковых событий для Нижегородской области

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения создателя судов на подводных крыльях.

Источник: Время

Семь скоростных судов на подводных крыльях получили новое оформление в честь знаковых событий для Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале рассказал глава региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что в этом году исполняется 110 лет со дня рождения создателя судов на подводных крыльях, также 110 лет отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой создана фабрика «Хохломская роспись».

«Прекрасный повод полетать над волжской гладью на “Валдае” и “Метеоре” этим летом! Открываем для всех жителей и гостей культурное и историческое наследие региона!» — написал губернатор Никитин.

Кстати, также на суда нанесено изображение основного туристического бренда Нижегородской области — «100% настоящая Россия».

Ранее компания «Водолет» сообщила об открытии продаж билетов по маршруту Нижний Новгород — Бор. Регулярное речное сообщение между городами возобновится с 20 июня на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».