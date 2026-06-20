В Калининграде не ожидается похолоданий: синоптики рассказали о погодных трендах ближайших дней

Прогноз погоды для региона в ближайшие дни специалисты называют стабильным и мягким. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным синоптиков, мультимодельные графики показывают преобладание комфортных летних значений: днём температура чаще всего будет держаться около +23…+25 °C. Существенных похолоданий не ожидается — лишь в середине следующей недели она кратковременно опустится до +20…+23 °C. Следующий вынос тропической воздушной массы и повышение температуры до жарких значений вероятнее всего придётся на конец предстоящей недели.
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