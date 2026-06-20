Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде не ожидается похолоданий: синоптики рассказали о погодных трендах ближайших дней

Температура днём в регионе будет держаться в районе +23…+25 °C.

Источник: Клопс.ru

Прогноз погоды для региона в ближайшие дни специалисты называют стабильным и мягким. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, мультимодельные графики показывают преобладание комфортных летних значений: днём температура чаще всего будет держаться около +23…+25 °C. Существенных похолоданий не ожидается — лишь в середине следующей недели она кратковременно опустится до +20…+23 °C. Следующий вынос тропической воздушной массы и повышение температуры до жарких значений вероятнее всего придётся на конец предстоящей недели.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше