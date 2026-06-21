В Самаре отметили Сабантуй-2026: праздник единства и дружбы народов

20 июня в парке имени Юрия Гагарина в Самаре состоялся 37-й областной татарский национальный праздник «Сабантуй-2026». Торжество собрало представителей татарской общины, гостей из разных районов области и соседних регионов. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Праздник прошёл под знаком Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным.
На площадке развернулись народные гуляния, ярмарка ремёсел, спортивные состязания — от традиционной борьбы «Көрәш» и лазания на столб до футбольного турнира и конкурсов силы и ловкости. «В светлый праздник мы вместе, как одна большая семья, — отметил Вячеслав Федорищев. — Наш регион живёт в духе дружбы и взаимного уважения всех народов России».
Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев зачитал приветствие президента республики Рустама Минниханова. Он подчеркнул, что Татарстан и Самарская область идут вперёд как единая команда, укрепляя связи и поддерживая друг друга.
Особое внимание на Сабантуе уделили поддержке участников специальной военной операции. На сцене состоялась торжественная передача 30 автомобилей добровольческому отряду «БАРС» и беспилотников, собранных при участии общественной организации «Дуслык». Губернатор вручил награды активистам татарских объединений и передал слова благодарности бойцам.
Сегодня в Самарской области проживает более 95 тысяч татар, работают 15 национально-культурных объединений и школы с преподаванием татарского языка. Сабантуй остаётся символом дружбы, сплочённости и уважения культурных традиций региона.