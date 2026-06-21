В Самаре отметили Сабантуй-2026: праздник единства и дружбы народов

На площадке развернулись народные гуляния, ярмарка ремёсел, спортивные состязания — от традиционной борьбы «Көрәш» и лазания на столб до футбольного турнира и конкурсов силы и ловкости. «В светлый праздник мы вместе, как одна большая семья, — отметил Вячеслав Федорищев. — Наш регион живёт в духе дружбы и взаимного уважения всех народов России».