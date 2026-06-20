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Минкульт о концертах к юбилею области: помимо «Ростех Арены» будут и другие площадки

Мероприятия также можно будет посетить бесплатно.

Концерты к 80-летию Калининградской области планируют провести сразу на нескольких площадках (0+). Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире ЦУР 19 июня.

«Помимо “Ростех Арены” будет огромное количество мероприятий ещё на различных площадках в городе Калининграде. Порядка шести площадок будут задействованы. Это площадки в микрорайонах, например, в микрорайоне Космодемьянского, в Чкаловске, на улице Флотской, на озере Летнем. Будут работать площадки на Верхнем озере. Будет площадка работать в Центральном парке. На всех этих площадках будут в основном работать калининградские коллективы, поэтому есть большие возможности для того, чтобы найти ту концертную площадку, которая вам будет по вкусу», — отметил Ермак.

Он также рассказал о фестивале «Фанфары Балтики» (0+), который стартует в начале июля. Его участники — духовые оркестры — сначала будут выступать в муниципалитетах, а 4 июля — на стадионе «Балтика». Мероприятие также будет бесплатным.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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