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Более 500 жителей Ставрополья нашли первую работу через кадровый центр

Основную часть из них составляют студенты и выпускники.

Источник: Национальные проекты России

Первую работу при помощи сотрудников кадрового центра с начала года нашли 512 жителей Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Кадры».

Основную часть тех, кто впервые выходит на рынок труда, составляют студенты и выпускники. Среди популярных у молодежи вакансий — делопроизводитель, вожатый, администратор, медсестра, лаборант, овощевод, бухгалтер, механик, повар, газоэлектросварщик. Одна из самых старших клиенток центра без трудового стажа стала социальным работником.

«С начала года за помощью в поиске первой работы к нам обратились 1257 человек, 512 из них трудоустроены. Мы не работаем по шаблону — для нас важен каждый клиент, и к каждой ситуации мы подходим индивидуально. Учитываем не только образование и желаемый график, но и психологические барьеры. Студентам и выпускникам оказываем поддержку в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Тем, кто возвращается в профессию или начинает с нуля, например женщинам, которые после воспитания детей решили выйти на работу, предлагаем программы переобучения, повышения квалификации и психологическую адаптацию», — рассказала директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.

Услуги краевого кадрового центра доступны в двух форматах: в цифровом — на платформе «Работа России», а также в очном — в любом территориальном отделении. Для получения подробной консультации клиенты могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (8652) 315−700.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.