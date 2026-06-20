Более 500 жителей Ставрополья нашли первую работу через кадровый центр

«С начала года за помощью в поиске первой работы к нам обратились 1257 человек, 512 из них трудоустроены. Мы не работаем по шаблону — для нас важен каждый клиент, и к каждой ситуации мы подходим индивидуально. Учитываем не только образование и желаемый график, но и психологические барьеры. Студентам и выпускникам оказываем поддержку в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Тем, кто возвращается в профессию или начинает с нуля, например женщинам, которые после воспитания детей решили выйти на работу, предлагаем программы переобучения, повышения квалификации и психологическую адаптацию», — рассказала директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.