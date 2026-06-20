В Волгограде врачи спасли пациентку от опухоли с червями в печени

— Для уточнения диагноза ей провели компьютерную томографию с контрастом, на которой была выявлена эхинококковая киста печени. Эхинококкоз печени — паразитарное заболевание, при котором в печени формируются кисты, заполненные жидкостью и личинками ленточного червя, — сообщили в региональном комитете здравоохранения.