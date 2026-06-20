Жди порчи! Что запрещено на Фёдора Стратилата, 21 июня, в день солнцестояния

Отец и врач — фигуры в чём-то похожие. Оба защищают. Оба оберегают. Оба часто остаются в тени материнской заботы, но без них мир был бы неустойчивее. А солнцестояние — фон для этого двойного портрета: самый длинный день в году, когда свет побеждает тьму сильнее всего. Как побеждает любовь отца, исцеляющая рука врача и память о наших древних корнях. Три праздника в одном воскресенье — три луча в одной точке. Или три повода выключить телефон, выйти на улицу, обнять близких и сказать им, как они важны. Пока солнце ещё высоко. Пока есть время.