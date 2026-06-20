Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» теперь украшены туристическими брендами

Семь скоростных судов на подводных крыльях по-новому оформили в честь знаковых для Нижегородской области событий.

На нижегородских скоростных судах на подводных крыльях появилось новое оформление — «Валдаи» и «Метеоры» украсили туристические бренды региона. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Семь скоростных судов на подводных крыльях теперь украшены по-новому. Оформление для них сделали в честь знаковых событий для Нижегородской области.

Никитин напомнил, что в этом году исполняется 110 лет со дня рождения легендарного создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Память о великом кораблестроителе увековечили на изобретенных им судах.

Кроме того, в этом году 110 лет отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой создана фабрика «Хохломская роспись».

«Прекрасный повод полетать над волжской гладью на “Валдае” и “Метеоре” этим летом! Открываем для всех жителей и гостей культурное и историческое наследие региона!», — добавил глава региона.