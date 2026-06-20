Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» теперь украшены туристическими брендами

На нижегородских скоростных судах на подводных крыльях появилось новое оформление — «Валдаи» и «Метеоры» украсили туристические бренды региона. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Семь скоростных судов на подводных крыльях теперь украшены по-новому. Оформление для них сделали в честь знаковых событий для Нижегородской области.
Никитин напомнил, что в этом году исполняется 110 лет со дня рождения легендарного создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. Память о великом кораблестроителе увековечили на изобретенных им судах.
Кроме того, в этом году 110 лет отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой создана фабрика «Хохломская роспись».
«Прекрасный повод полетать над волжской гладью на “Валдае” и “Метеоре” этим летом! Открываем для всех жителей и гостей культурное и историческое наследие региона!», — добавил глава региона.