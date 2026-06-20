Липецкие власти и ФАС следят за ростом цен на бензин в регионе

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в соседней Воронежской области также был зафиксирован резкий рост цен на топливо. В частности, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 ₽ за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4% — на 8 июня показатель был 72,34 ₽ Однако и на предыдущей неделе было зафиксировано подорожание на 2,2% — 1 июня литр АИ-95 стоил в регионе 70,79 ₽