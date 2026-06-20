В трех селах Саратовской области построят фельдшерско-акушерские пункты

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) возведут в этом году в селах Большая Берзовка, Новодубровка и Ножкино Петровского района Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ходе визита главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф осмотрела территории и оценила возможности подключения всех необходимых инженерных коммуникаций для обеспечения полноценного функционирования объектов. Особое внимание уделялось соблюдению действующих санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении будущих зданий.
«Установка новых ФАПов позволит значительно повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных сел, приблизив квалифицированную медицинскую помощь к населению. Проведенные мероприятия подтверждают готовность к началу монтажных работ и нацеленность на своевременный ввод объектов в эксплуатацию», — рассказала Галина Вольф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.