Министерство ЖКХ сказало, в каких случаях у белорусов могут изъять собаку

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, в каких случаях у белорусов могут изъять собаку.
Законом «Об ответственном обращении с животными» предусмотрены случаи, когда право белорусов на животное могут временно ограничить или же временно изъять при определенных обстоятельствах.
Ограничить права собственников на собаку могут в том случае, если белорусы два и более раза в течение года нарушали правила обращения с животными. И из-за этого был причинен другим людям, животным, имуществу вред.
Ограничить права могут и при нарушении, которое повлекло гибель другого животного. А также в случае неполучения удостоверения о прохождении специальных курсов в течение трех месяцев после покупки или в течение одного месяца после вступления в силу решения о признании собаки опасной.
Во всех указанных случаях со стороны уполномоченного государственного органа может быть вынесено ограничительное предписание. Оно может предусматривать для владельцев дополнительные обязанности и (или) запрет на совершение отдельных действий с собаками. К примеру, могут ограничить места и время выгула, перевозку животного, его нахождение в общественных местах, участие в культурных и спортивных мероприятиях.
«Если нарушения не будут устранены в установленный срок, уполномоченный государственный орган может принять решение о временном изъятии собаки», — заметили в ведомстве.
Временное изъятие применяется и в случаях, если опасная собака содержится лицом младше 18 лет (но за исключением случаем приобретения полной дееспособности), недееспособным гражданином, лицом, в отношении которого установили диспансерное наблюдение по причине психического расстройства. Также собаку могут временно изъять, если животное содержится лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за жестокое обращение с или у него есть судимость за соответствующее преступление.
Как уточняют в Министерстве ЖКХ, собаку, которую временно изъяли, передают или в приют, или другому лицу на содержание. Что касается расходов на животное, то их возмещает владелец.
После устранения нарушений собаку возвращает владельцу.
«Однако по решению суда право собственности на животное может быть прекращено, а сама собака — безвозмездно передана другому лицу», — подчеркнули в ведомстве.
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