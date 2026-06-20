Министерство ЖКХ сказало, в каких случаях у белорусов могут изъять собаку

Во всех указанных случаях со стороны уполномоченного государственного органа может быть вынесено ограничительное предписание. Оно может предусматривать для владельцев дополнительные обязанности и (или) запрет на совершение отдельных действий с собаками. К примеру, могут ограничить места и время выгула, перевозку животного, его нахождение в общественных местах, участие в культурных и спортивных мероприятиях.