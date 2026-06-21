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Стали известны победители премии «Золотая маска — 2026»

В их число вошёл и омский ТЮЗ.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 20 июня 2026 года, в Музыкальном театре состоялась торжественная церемония вручения 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Публикуем список победителей.

Опера:

— «Любить на войне», Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского (Красноярск).

— «Сказки Гофмана», Шостакович Опера Балет (Самара).

— «Семён Котко», Большой театр (Москва).

— «Соловей», Новосибирский театр оперы и балета.

— «Аида», Мариинский театр (Санкт-Петербург).

Классический балет — премия не присуждена.

Современный балет:

— «Преступление и наказание», Санкт-Петербургский академический театр оперы и балета Бориса Эйфмана.

— «Грозовой перевал», Севастопольский театр оперы и балета.

Современный танец:

— «Контакт», Театр современного искусства (Краснодар).

Оперетта/мюзикл:

— «Бой с тенью», Красноярский музыкальный театр.

— «22 июня…», Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола.

Спектакли театров кукол.

— «Зойкина квартира», Екатеринбургский театр кукол.

— «Тьма египетская», Башкирский театр кукол (Уфа).

— «Конёк-Горбунок», Рязанский театр кукол.

Драматический театр. Малая форма.

— «Курьер», Центр драматургии и режиссуры (Москва).

— «Кукольный дом», Магаданский музыкальный и драматический театр.

— «Позывной “Тишина”, Московский театр Олега Табакова.

— «Я не убивала своего мужа», Театр Наций (Москва).

— «Обломов», Александринский театр (Санкт-Петербург).

Драматический театр. Большая форма.

— «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова, Москва.

— «Гора», Уфимский татарский театр «Нур».

— «В списках не значился», Московский театр Олега Табакова.

— «Перед рассветом», Мастерская «12» Никиты Михалкова (Москва).

Лучший спектакль сезона для детей — «Рыжий. Честный. Влюблённый», Кировский театр юного зрителя «Театр на Спасской».

Спецпремия «Маэстро» — председатель Союза Композиторов России Александр Чайковский.

Премия президента премии «Золотая маска» — коллектив Национального музыкально-драматического театра республики Тыва им. Кок-оола за спектакль «Легенда ветров».