Стали известны победители премии «Золотая маска — 2026»

Сегодня, 20 июня 2026 года, в Музыкальном театре состоялась торжественная церемония вручения 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Публикуем список победителей.
Опера:
— «Любить на войне», Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского (Красноярск).
— «Сказки Гофмана», Шостакович Опера Балет (Самара).
— «Семён Котко», Большой театр (Москва).
— «Соловей», Новосибирский театр оперы и балета.
— «Аида», Мариинский театр (Санкт-Петербург).
Классический балет — премия не присуждена.
Современный балет:
— «Преступление и наказание», Санкт-Петербургский академический театр оперы и балета Бориса Эйфмана.
— «Грозовой перевал», Севастопольский театр оперы и балета.
Современный танец:
— «Контакт», Театр современного искусства (Краснодар).
Оперетта/мюзикл:
— «Бой с тенью», Красноярский музыкальный театр.
— «22 июня…», Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола.
Спектакли театров кукол.
— «Зойкина квартира», Екатеринбургский театр кукол.
— «Тьма египетская», Башкирский театр кукол (Уфа).
— «Конёк-Горбунок», Рязанский театр кукол.
Драматический театр. Малая форма.
— «Курьер», Центр драматургии и режиссуры (Москва).
— «Кукольный дом», Магаданский музыкальный и драматический театр.
— «Позывной “Тишина”, Московский театр Олега Табакова.
— «Я не убивала своего мужа», Театр Наций (Москва).
— «Обломов», Александринский театр (Санкт-Петербург).
Драматический театр. Большая форма.
— «Солнце Ландау», Театр им. Евгения Вахтангова, Москва.
— «Гора», Уфимский татарский театр «Нур».
— «В списках не значился», Московский театр Олега Табакова.
— «Перед рассветом», Мастерская «12» Никиты Михалкова (Москва).
Лучший спектакль сезона для детей — «Рыжий. Честный. Влюблённый», Кировский театр юного зрителя «Театр на Спасской».
Спецпремия «Маэстро» — председатель Союза Композиторов России Александр Чайковский.
Премия президента премии «Золотая маска» — коллектив Национального музыкально-драматического театра республики Тыва им. Кок-оола за спектакль «Легенда ветров».