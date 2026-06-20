Археологи нашли в Британии следы древнего сооружения — возможного «прототипа» Стоунхенджа

По данным учёных, в пяти километрах к северо‑востоку от Стоунхенджа были обнаружены несколько ям с керамикой эпохи позднего неолита. Радиоуглеродный анализ показал датировку около 2950 года до нашей эры — на 500 лет раньше возведения древней части самого Стоунхенджа. Две ямы выделялись из общей группы: они сужались книзу и были полностью заполнены меловыми обломками. В одной нашли древесный уголь ясеня. Археологи считают, что углубления служили для установки многометровых деревянных столбов, которые закрепляли в земле обломками мела.