«Парад колясок» пройдет на Бору

Бор готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности — жителей и гостей города ждет череда событий. Об этом сообщается в канале администрации муниципального округа в мессенджере MAX.
В честь Дня памяти святых Петра и Февронии, 8 июля, состоится молебен (0+) у церкви Знамения Божией Матери — начало службы запланировано на 08:00. В 09:30 стартует крестный ход (0+), маршрут которого проляжет до микрорайона Боталово‑3.
Спустя несколько дней, 12 июля, праздник продолжится ярким и жизнерадостным событием в культурном центре «Теплоход» — «Парадом колясок» (0+). Сбор участников начнется в 10:00, старт парада — в 10:30. Гостей ждет насыщенная программа:
парад‑конкурс (0+) в нескольких номинациях: «Детская коляска», «Коляска для любимой куклы», «Эх, прокачу!» (велосипеды, самокаты, беговелы) и «Преодоление» (творческое оформление инвалидных колясок); концертная программа (0+); мастер‑классы (6+).
Чтобы стать участником парада, нужно подать заявку до 7 июля. Для регистрации необходимо предоставить заявление и согласие на обработку персональных данных.
Подать документы можно:
лично — в управлении социальной политики (г. Бор, ул. Ленина, д. 130, 4 этаж, каб. 11); по электронной почте — borsozsektor@yandex.ru.
Напомним, победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» (0+) Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали десять семей из Нижегородской области.